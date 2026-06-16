16 Июня 2026, 12:30
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Эксперта по техосмотру автомобилей подозревают в ущербе бюджету на 600 тысяч леев
Сотрудники НЦБК и прокуроры из Кагула задержали эксперта по периодическому техосмотру автомобилей. Его подозревают в том, что он присваивал деньги, которые владельцы машин платили как сбор за пользование дорогами.
По предварительным данным, ущерб государству превышает 600 тысяч леев, сообщает rupor.md
В НЦБК сообщили, что подозреваемый работал экспертом по техосмотру у авторизованного оператора в Вулканештах. По версии следствия, он использовал свое положение и не перечислял в бюджет часть денег, уплаченных автовладельцами.
16 июня у него был проведен обыск. Правоохранители заявили, что изъяли доказательства, важные для расследования. Подозреваемого задержали на 72 часа. Его поместили в изолятор.
Следствие устанавливает все обстоятельства дела и проверяет, могли ли в схеме участвовать другие лица.
До окончательного решения суда действует презумпция невиновности.