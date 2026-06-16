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rupor.md logorupor
16 Июня 2026, 12:30
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Эксперта по техосмотру автомобилей подозревают в ущербе бюджету на 600 тысяч леев

Сотрудники НЦБК и прокуроры из Кагула задержали эксперта по периодическому техосмотру автомобилей. Его подозревают в том, что он присваивал деньги, которые владельцы машин платили как сбор за пользование дорогами.

Эксперта по техосмотру автомобилей подозревают в ущербе бюджету на 600 тыс. леев.
Эксперта по техосмотру автомобилей подозревают в ущербе бюджету на 600 тыс. леев.

По предварительным данным, ущерб государству превышает 600 тысяч леев, сообщает rupor.md

В НЦБК сообщили, что подозреваемый работал экспертом по техосмотру у авторизованного оператора в Вулканештах. По версии следствия, он использовал свое положение и не перечислял в бюджет часть денег, уплаченных автовладельцами.

16 июня у него был проведен обыск. Правоохранители заявили, что изъяли доказательства, важные для расследования. Подозреваемого задержали на 72 часа. Его поместили в изолятор.

Следствие устанавливает все обстоятельства дела и проверяет, могли ли в схеме участвовать другие лица.

До окончательного решения суда действует презумпция невиновности.

Источник
rupor.md logorupor
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