Эксперта по техосмотру автомобилей подозревают в ущербе бюджету на 600 тысяч леев

По предварительным данным, ущерб государству превышает 600 тысяч леев, сообщает rupor.md

В НЦБК сообщили, что подозреваемый работал экспертом по техосмотру у авторизованного оператора в Вулканештах. По версии следствия, он использовал свое положение и не перечислял в бюджет часть денег, уплаченных автовладельцами.

16 июня у него был проведен обыск. Правоохранители заявили, что изъяли доказательства, важные для расследования. Подозреваемого задержали на 72 часа. Его поместили в изолятор.

Следствие устанавливает все обстоятельства дела и проверяет, могли ли в схеме участвовать другие лица.

До окончательного решения суда действует презумпция невиновности.