Прокуратура готовится передать в суд новые дела по финансовой пирамиде TUX.

По данным следствия, в деле фигурируют десятки обвиняемых, включая предполагаемых организаторов и участников, проводивших обучающие «семинары» по продвижению платформы.

«В уголовном деле TUX фигурируют десятки обвиняемых, в том числе лица с руководящими функциями и те, кто проводил обучение на различных “семинарах” в данной сфере. Эпизод, переданный в суд прокурорами PCCOCS, касается действий лица, которому предъявлены обвинения и которое занимало руководящую должность в расследуемой финансовой пирамиде. В дальнейшем на скамье подсудимых окажутся и другие обвиняемые. В ближайшее время в суд будут направлены дела и в отношении других лиц», — говорится в сообщении PCCOCS, цитирует bani.md

По данным прокуроров, уже переданному в суд обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы или штраф до 217 500 леев.

В апреле PCCOCS сообщала, что лица, проходящие по делу, могли играть ключевые роли в организации, координации и продвижении схемы, действовавшей через онлайн-платформу TUX, которая, предположительно, работала в 2024–2025 годах без предусмотренных законом лицензий и разрешений на деятельность с виртуальными активами.

По данным следствия, платформа активно продвигалась в социальных сетях и мессенджерах как возможность быстро и гарантированно заработать. Однако расследование выявило крупные по объему транзакции через электронные кошельки, связанные с платформой.

Расследование продолжается в отношении других лиц, подозреваемых в причастности к схеме. Прокуроры заявляют, что в ближайший период новые дела будут направлены в суд.

Скандал с финансовой платформой TUX разгорелся в начале ноября. Тогда пять человек, включая Антонину и Валентина Самоилэ, которых следователи считают руководителями операции, были задержаны на 72 часа.

По данным PCCOCS, платформа могла работать как финансовая пирамида, используя посреднические компании, офшорные счета и механизмы для сокрытия происхождения денежных средств. Прокуроры оценивают общий оборот платформы в Республике Молдова примерно в 48 миллионов евро, что делает ее одной из крупнейших финансовых пирамид, расследуемых в последние годы.