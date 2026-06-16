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bani.md logobani
16 Июня 2026, 14:21
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Профсоюзы требуют ускорить реформу зарплат в бюджетной сфере

Отсутствие заметного прогресса в реформировании системы оплаты труда работников бюджетной сферы вызывает обеспокоенность у профсоюзов, которые призывают власти ускорить разработку и обсуждение нового законодательства.

Профсоюзы требуют ускорить реформу зарплат в бюджетной сфере.
Профсоюзы требуют ускорить реформу зарплат в бюджетной сфере.

В то же время власти утверждают, что работа идёт по графику и проект вскоре будет вынесен на общественные консультации, сообщает bani.md

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (CNSM) 16 июня направила обращения президенту Республики Молдова Майе Санду и премьер-министру Александру Мунтяну, выразив обеспокоенность тем, что проект закона до сих пор не представлен для публичного обсуждения.

В CNSM напоминают, что реформа единой системы оплаты труда является одним из важных обязательств властей. Профсоюзы отмечают, что до парламентских каникул остаётся мало времени, а дальнейшие задержки с началом консультаций могут негативно сказаться на качестве закона и эффективности его внедрения.

«Эффективная реформа, способная обеспечить реальную мотивацию работников и справедливую оплату труда, не может проводиться в спешке или непрозрачно. Несоблюдение сроков может привести к социальной напряжённости в трудовых коллективах», — подчеркнули в конфедерации.

В Министерстве финансов, в свою очередь, заявляют, что проект нового закона о зарплатах находится на завершающей стадии подготовки и в ближайшее время будет вынесен на общественные консультации. Документ, предусматривающий реформу системы оплаты труда в государственном секторе, планируется принять в парламенте до конца июля, а вступить в силу он должен уже в сентябре.

По словам государственного секретаря Майи Савы, реформа направлена на устранение существующих диспропорций в оплате труда бюджетников и внедрение единой тарифной сетки, которая обеспечит большую справедливость и повысит привлекательность государственной службы.

Одним из рассматриваемых направлений является приведение минимальной заработной платы в соответствие с европейскими рекомендациями, согласно которым её размер должен составлять 40–50% от средней зарплаты по экономике. Эта мера может положительно повлиять на доходы работников, находящихся на нижних ступенях зарплатной сетки.

В CNSM подтвердили готовность участвовать в консультациях и вносить предложения по модернизации системы оплаты труда и укреплению социальной защиты работников бюджетного сектора.

Источник
bani.md logobani
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