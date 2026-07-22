Реформа в системе оплаты труда в бюджетном секторе потребует 6 млрд леев (298,5 млн евро), - заявил премьер-министр Василе Тофан.

Он сказал, что в самое ближайшее время правительство подготовит новый проект налоговой политики, в котором будут учтены все замечания и предложения к первому варианту, с которым выступило правительство Александра Мутяну, пишет infotag.md

Министр финансов Виктория Белоус пояснила, что в бюджете на 2027 г. правительство намерено предусмотреть ресурсы для финансирования реформ. Речь идет о том, что данные средства будут получены, прежде всего, за счет повышения налоговой дисциплины и борьбы с уклонением от уплаты налогов.

«Первое и самое правильное решение - добиться того, чтобы те, кто не платит налоги, начали это делать», - заметила она.

По словам Белоус, только за счет налоговой дисциплины покрыть все расходы будет невозможно. По этой причине для покрытия необходимых расходов правительство будет вынуждено прибегнуть корректировку некоторых налогов и сборов, включая действующие в настоящее время налоговые льготы и финансовые преференции.

«В настоящее время существуют налоговые льготы, которые дорого обходятся государственному бюджету», - заметила Белоус.

Она напомнила о том, что в государственном бюджете будущего года должны быть предусмотрены финансовые ресурсы для административно-территориальной реформы. Как ранее сообщало правительство, селам, согласившимся на добровольное объединение с другими населенными пунктами, предстоит выпалить в качестве инвестиций на развитие, исходя из расчета 3 тыс. леев на каждого жителя.