Власти намерены сократить различия в оплате труда.

В Молдове на работодателя возложат материальную ответственность за ущерб, причиненный работникам из-за нарушения обязательства по обеспечению равной оплаты за равный труд.

Имеется в виду полное возмещение работодателем задолженности по зарплате, а также стимулирующих выплат и компенсаций, включая компенсацию за моральный и иной ущерб, причиненный работнику, а также возмещение ему упущенных возможностей. Сюда же входит и уплата пени за просрочку в размере, определяемом судом, пишет logos-pres.md

Авторы инициативы предлагают, чтобы эти и другие нормы вступили в силу с 1 января 2027 года. Она предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс, Кодекс о правонарушениях и четыре соответствующих закона. Проект разработан Министерством труда и соцзащиты и направлен на повышение прозрачности системы оплаты.

Механизмы выявления неравной оплаты труда

В частности, предлагается внедрить механизмы выявления неравной оплаты труда мужчин и женщин, одинаковых категорий работников и компонентов заработной платы.

Работодатели, у которых 50 и более сотрудников, будут обязаны установить объективные критерии оплаты за одинаковую работу или работу равной ценности, а также информировать их о системе оценки и классификации должностей.

А в компаниях с персоналом не менее 100 человек работодатели будут ежегодно рассчитывать разрыв в оплате труда по дополнительным и переменным составляющим, а также долю работников (женщин и мужчин). С начала 2028 года эти показатели будут публиковаться Госинспекцией труда.

При этом работники, их представители, Госинспекция труда и Совет по вопросам равенства получат право запрашивать у работодателя разъяснения и дополнительную информацию о методологии формирования категорий работников или правильности произведенной классификации.

В целях реализации этой инициативы Министерство труда и соцзащиты разработает и предоставит работодателям Методологию оценки и сравнения ценности труда. Документ будет носить рекомендательный характер.