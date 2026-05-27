Глава Минтруда о повышении пенсионного возраста: Это будет национальное решение.

Однако она допустила, что в будущем этот вопрос может стать неизбежным на фоне растущего давления на государственную пенсионную систему, сообщает Radio Moldova.

«Это будет национальное решение, и нам как стране и обществу придётся решить, на кого возложить это бремя. Либо мы действительно начнём думать о повышении пенсионного возраста, либо переложим нагрузку на будущее поколение, которому придётся платить более высокие взносы в бюджет социального страхования», — заявила министр труда и социальной защиты.

Пенсионная система остаётся уязвимой из-за низкого соотношения между плательщиками взносов и пенсионерами. В настоящее время около 770 тысяч работников обеспечивают выплату пенсий примерно 670 тысячам получателей, отметила Плугару.

«В идеале, конечно, соотношение должно быть более благоприятным. Если бы все трудоспособные люди были заняты на рынке труда, то у нас было бы соотношение один к трём», — заявила Наталья Плугару.

По её словам, основным краткосрочным решением остаётся увеличение числа людей, активно работающих на рынке труда, а также сокращение теневой экономики.

Отметим, что, согласно официальным данным, дефицит бюджета социального страхования в последние годы сократился — с 5,5 млрд леев в 2023 году до 3,6 млрд леев в этом году.

В настоящее время стандартный пенсионный возраст для женщин постепенно повышается и с 1 июля 2026 года достигнет 62 лет — на шесть месяцев больше, чем сейчас. При этом для получения пенсии по возрасту женщинам необходимо иметь полный страховой стаж в 34 года.

По данным Национальной кассы социального страхования, пенсионный возраст для мужчин остаётся неизменным — 63 года, а полный страховой стаж составляет 34 года ещё с 2019 года.

Власти установили, что пенсионный возраст для женщин будет постепенно увеличиваться на шесть месяцев ежегодно до его выравнивания с мужским — 1 июля 2028 года.

На конец прошлого года в Молдове было зарегистрировано 672 207 получателей пенсий, из которых более 421 тысячи — женщины.