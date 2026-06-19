Проблема бездомных собак в Бельцах остается нерешенной: В каждом дворе есть своя стая.

По данным муниципального приюта, в городе насчитывается до семи тысяч бездомных собак. Одними из самых проблемных районов остаются Центр и Дачия.

«Было три довольно серьёзных случая укусов. Чаще всего собаки собираются во дворах и возле мусорных контейнеров. Эта проблема существовала всегда, но за последние полгода ситуация значительно ухудшилась», — Кристина Ревенко, жительница ул. 26 Марта, сообщает NordNews.

«Я знаю семьи с маленькими детьми, которых это очень пугает. Да и взрослым не всегда безопасно передвигаться по району. Насколько мне известно, в городе есть приют для собак, однако, вероятно, он работает недостаточно эффективно», — Дарья, жительница мун. Бельцы.

Есть и бельчане, которые считают своим долгом заботиться о четвероногих. Во дворах для бездомных собак и кошек они устанавливают самодельные будки, регулярно приносят еду и воду.

«Есть соседи, любители собак. Ну, вообще-то, надо как-то чуть-чуть уменьшить их количество в городе Бельцы, потому что их очень много развелось. Особенно в центре. В каждом дворе есть своя стая», — Анатолий, житель ул. 26 Марта.

«У нас во дворе тоже есть три штуки. Кормим их, они на людей не кидаются, это самое главное. Я иду на рынок, покупаю им говяжью обрезь, раздаю каждому в пасть и всё», — Александр, житель мун. Бельцы.

Жильцы многоквартирных домов на улице 26 Марта, в центре города, обращались в муниципальный приют с просьбой решить проблему. Однако, по их словам, получили лишь формальный ответ. Руководитель учреждения, в свою очередь, отказался говорить с прессой, сославшись на нехватку времени.

По данным, ранее предоставленным приютом, с начала года было отловлено более 190 бездомных животных, почти 180 из них стерилизованы. Сейчас в городском приюте содержится около 400 собак.