20 Мая 2026, 20:27
7 504
Хаждер о воде в Бельцах: Все показатели находятся в норме, за исключением запаха

Министр окружающей среды Георгий Хаждер прокомментировал жалобы на качество питьевой воды в Бельцах после обращения мэра Александра Петкова.

По словам министра, ответственность ведомства касается управления водными ресурсами, тогда как за качество воды для потребителей отвечает оператор системы водоснабжения, передает rupor.md 

Хаждер отметил, что, согласно заявлению мэрии, все показатели находятся в пределах нормы, за исключением запаха. 

«Если мы говорим о воде, поставляемой потребителю, то мы говорим об обязанностях оператора, то есть компании Apă-Canal, которая должна гарантировать, что поставляемая вода имеет хорошее качество и соответствует допустимым нормам. Я видел заявление мэра, в котором говорится, что показатели находятся в пределах нормы, за исключением запаха воды», — сказал Хаждер после сегодняшнего заседания исполнительной власти.

Министр заявил, что запах воды, о котором сообщают жители, может быть вызван неисправностями в системе водоснабжения, которая долгое время не подвергалась капитальному ремонту.

Источник
rupor.md
