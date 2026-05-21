Бельчане вместо концерта на День города просят отремонтировать дороги и тротуары.

Люди недовольны состоянием дорог и тротуаров и считают, что деньги, потраченные на концерт, следовало бы вложить в инфраструктуру, сообщает NordNews.

«Конечно, важнее дороги. Концерт длится два-три часа — и всё, а дороги остаются. Если бы вы каждый день ездили по городу, вы бы поняли, что значит ехать среди ям и ругаться от нервов», — сказал Виктор, житель Бельц.

«Практически ничего не изменилось. Дороги плохие, тротуары тоже, а город грязный. Конечно, улицы нужно было ремонтировать, это давно было необходимо. Но они делают только один участок, и, если внимательно посмотреть, ямы всё равно остаются. Нужно полностью переделывать дорогу, а не латать её кусками», — считает другой житель Бельц.

«Город выглядит лучше, видно, что муниципальные службы работают и стараются поддерживать чистоту. Проблема в том, что дороги остались в плачевном состоянии. После зимы вместе со снегом будто растаял и асфальт», — говорит жительница Бельц.

«Честно, это издевательство над водителями. Ямы появляются повсюду, но никто не ремонтирует дороги полностью. На улице, где я живу, начали работы, заделали одну яму, а остальные так и остались», — говорит водитель Алексей.

Несмотря на критику, местные власти заявляют, что муниципий не может отказаться от концерта, организованного по случаю Дня города.

«Средства, выделенные на концерты, поступают из фондов, предназначенных для культурных мероприятий, и не могут быть перенаправлены на строительство дорог. Поэтому концерт ко Дню города состоится. Кто не хочет участвовать — волен не приходить. Мы будем ремонтировать и дороги, и организовывать концерты, а Храм муниципия должен быть отмечен так, как подобает второму по значимости городу страны», — заявил мэр муниципия Бельцы Александр Петков.

В этом году 22 мая муниципий Бельцы отметит 605 лет со дня первого документального упоминания. На празднование планируется потратить около 400 тысяч леев. В программе — выступления Mr. President, Павла Стратана, Zdob și Zdub и Cristian Porcari, а также шоу 3D Laser & Drum Show.