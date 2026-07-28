Применение НДС для экономических агентов с Приднестровья отложено до 1 сентября.

Применение НДС и акцизов к товарам не первой необходимости, импортируемым экономическими агентами с левого берега Днестра, начнется с 1 сентября, а не с 1 августа, как планировалось первоначально.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Валериу Киверь заявил, что решение об отсрочке было принято по объективным причинам, в том числе для того, чтобы завершить проведение общественных консультаций, передаёт ipn.md

«Мы отстаём с внедрением положений, касающихся НДС и акцизов для экономических агентов с левого берега Днестра. Но на это есть объективные причины: состоялся процесс назначения нового Правительства. Кроме того, мы согласовали позицию наших партнёров, которые попросили нас продлить период общественных консультаций по положениям, касающимся НДС и акцизов. Министерство финансов продлило эти консультации до 24 июля. Только на прошлой неделе процесс консультаций был завершён», — заявил Валериу Киверь в эфире программы «Новая неделя» на телеканале TV8.

По словам вице-премьера, новые налоговые правила будут применяться к товарам, считающимся не первой необходимости, таким как алкогольные напитки, табачные изделия, природный газ, электрическая энергия и минеральные продукты.

«Скорее всего, эти положения вступят в силу с 1 сентября. Существует политическая воля для реализации этих положений. Первый документ касается отмены налоговых льгот, а второй — порядка внедрения Фонда конвергенции. Эти два документа взаимосвязаны, поскольку фонд будет пополняться за счёт налогов и сборов, которые будут взиматься с экономических агентов с левого берега Днестра», — пояснил Валериу Киверь.

Деньги Фонда конвергенции будут использоваться для финансирования социальных, экономических и инфраструктурных проектов, предназначенных для жителей левобережья Днестра.