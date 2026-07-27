Киверь о критике Тирасполя программы Тофана: Мы не ожидали другой реакции.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Валериу Киверь считает, что критика Тирасполя программы правительства Василе Тофана была предсказуемой и не повлияет на курс властей Кишинева в процессе реинтеграции Республики Молдова.

По словам чиновника, новая программа лишь развивает и более подробно объясняет цели правительства, не меняя проводимую до сих пор политику, пишет tvrmoldova.md

«Программа правительства более подробно представила наше видение реинтеграции. Она ничего не изменила в том, что мы делали в течение восьми месяцев работы предыдущего правительства. Мы не ожидали другой реакции, но продолжим продвигать и развивать процесс реинтеграции на основе обозначенных там приоритетов: мира и стабильности, соблюдения прав человека, а также расширения правовых рамок и норм на всей территории страны», — заявил вице-премьер.

По словам Киверя, одним из новых элементов программы правительства является Фонд конвергенции — механизм, который исполнительная власть намерена внедрить в ближайшее время.

«Очень важный элемент, появившийся в этой программе, — Фонд конвергенции, который мы будем внедрять всеми возможными способами. Потребуется решение правительства, которое будет принято в ближайшее время», — сказал чиновник.

Вице-премьер отметил, что правительство продолжит реализацию повестки по реинтеграции.

«Мы не ожидали другой реакции. Мы рады, что в Тирасполе внимательно следят за стратегическими документами, принимаемыми в рамках государственного управления, и процесс реинтеграции является одной из их составляющих», — добавил Киверь.

Заявление вице-премьера прозвучало после того, как так называемое министерство иностранных дел Тирасполя раскритиковало раздел о реинтеграции в программе правительства Тофана. Непризнанная администрация назвала подход Кишинева «деструктивным», выступила против создания Фонда конвергенции и обвинила конституционные власти Молдовы в попытке в одностороннем порядке навязать Приднестровью правовые и административные нормы Республики Молдова.