Примары Гагаузии приняли Декларацию по итогам встречи с Майей Санду.

Главы населенных пунктов Гагаузии приняли Декларацию по итогам встреч с президентом Республики Молдова Майей Санду и депутатами Народного собрания Гагаузии.

В документе примары автономии обозначили свою позицию по всем ключевым проблемам, включая разрешение кризисной ситуации с проведением выборов в Гагаузии, а также о прозвучавшей на встрече с президентом страны идее внедрения пропорциональной системы выборов в автономии, пишет logos-pres.md

Декларация.

Мы, примары административно-территориальных единиц Гагаузии, учитывая сложившуюся политическую и институциональную ситуацию в автономии, обеспокоенность жителей Гагаузии текущим положением дел, а также принимая во внимание результаты состоявшихся встреч с Президентом Республики Молдова и депутатами Народного собрания Гагаузии, считаем необходимым заявить о следующем:

1. О сохранении особого правового статуса Гагаузии

Выступаем против внесения любых изменений в Закон Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии» и другие основополагающие законодательные акты, непосредственно затрагивающие статус, полномочия и функционирование автономии, без предварительного учета мнения жителей Гагаузии и без широкого общественного и институционального обсуждения с органами власти автономии.

Любые решения, способные существенно повлиять на существующую систему взаимоотношений между центральными органами власти Республики Молдова и автономией, должны приниматься с соблюдением принципов диалога, взаимного уважения и учета интересов населения Гагаузии.

Считаем недопустимым принятие решений, имеющих долгосрочные последствия для автономии, без участия ее законно избранных представителей и местных органов публичной власти.

2. О необходимости проведения выборов и политической перезагрузки

Считаем недопустимым дальнейшее затягивание проведения выборов в Народное собрание Гагаузии.

Примарский корпус Гагаузии призывает в кратчайшие предусмотренные законом сроки обеспечить проведение выборов в Народное собрание Гагаузии и выборов Башкана Гагаузии.

Считаем целесообразным провести выборы Башкана Гагаузии и выборы в Народное собрание Гагаузии в один день, что позволит провести полноценную политическую перезагрузку органов власти автономии и обеспечить выход из сложившегося институционального кризиса.

Убеждены, что именно демократические выборы, проведенные в установленные законом сроки и на основе равного участия граждан, являются единственным легитимным путем формирования органов власти и восстановления доверия общества.

3. О сохранении мажоритарной избирательной системы

Считаем необходимым сохранить действующий принцип формирования Народного собрания Гагаузии на основе мажоритарной избирательной системы по одномандатным избирательным округам.

Данная система обеспечивает непосредственное представительство каждого населенного пункта и избирательного округа, позволяет гражданам выбирать конкретных представителей, несущих персональную ответственность перед своими избирателями, и способствует сохранению прямой связи депутатов с местными сообществами.

4. О реформе местного публичного управления и объединении примэрий

Считаем необходимым отложить реализацию процессов добровольного объединения примэрий и иных реформ административно-территориального устройства на территории Гагаузии до формирования и признания нового состава Народного собрания Гагаузии и формирования Исполнительного комитета автономии.

Реформы, затрагивающие административно-территориальное устройство, систему местного публичного управления и интересы населенных пунктов автономии, должны проводиться только после широкого обсуждения и с учетом мнения органов местного публичного управления и населения Гагаузии.

Считаем, что проведение масштабных административных преобразований в условиях существующего политического и институционального кризиса может привести к дополнительной напряженности и не будет способствовать укреплению стабильности и общественного согласия.

5. Об обращении к центральным и региональным властям

Примарский корпус Гагаузии призывает центральные и региональные органы власти воздержаться от принятия односторонних решений, способных углубить политический и институциональный кризис, и сосредоточить усилия на восстановлении конструктивного диалога.

Мы убеждены, что выход из сложившейся ситуации возможен исключительно путем диалога, демократических процедур, проведения выборов, уважения к особому правовому статусу Гагаузии и учета мнения ее жителей.

Призываем все стороны действовать ответственно, отказаться от политической конфронтации и совместно создать условия для проведения легитимных выборов и формирования полноценных органов власти автономии.

Стабильность Гагаузии и Республики Молдова является общей ответственностью всех уровней публичной власти.

Примарский корпус Гагаузии выражает готовность к конструктивному диалогу с Парламентом Республики Молдова, Президентом Республики Молдова, Правительством Республики Молдова, Народным собранием Гагаузии и другими государственными учреждениями с целью поиска решений, отвечающих интересам жителей Гагаузии и обеспечивающих стабильное демократическое развитие автономии.

Депутаты НСГ могут присоединиться

Примар с. Казаклия АТО Гагаузия Григорий Киор сообщил, что предполагалось, что после встречи с президентом страны депутаты Народного собрания и примарский корпус подпишут совместную декларацию.

Однако, на встречу по обсуждению документа пришли не все депутаты, поэтому выработать совместную позицию не удалось.

«Возможно, Народное собрание присоединится к нашей декларации позже. Но мы решили взять ответственность на себя и принять такую декларацию, потому что в сложившейся ситуации дорог не то, что каждый день, а даже часы. Мы хотим показать конструктивный подход и готовность решать проблемы автономии совместными усилиями. Примары ближе всего к людям, и мы очень хорошо понимаем, что сегодня волнует больше всего жителей автономии. И очень надеемся быть услышанными в Кишиневе и Комрате», — сказал Григорий Киор.