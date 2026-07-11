Из декларации Мунтяну исчезла американская фирма.

Александру Мунтяну после ухода с должности премьер-министра подал декларацию, из нее исчез пункт о владении компанией 4i Capital Partners LLC (США).

В предыдущей декларации указывалось, что Александру Мунтяну принадлежит 100% в компании 4i Capital Partners LLC, зарегистрированной в штате Делавэр, США, передает logos-pres.md

В документе отмечалось, что компания занимается консультационными финансовыми и инвестиционными услугами, а стоимость доли оценивалась в $100 тыс. Владение было указано за Александру Мунтяну как физическим лицом-нерезидентом. В декларации при увольнении этот актив больше не фигуриурет, но и доходов от его продажи декларант тоже не получал.

Также интересно, что в официальной биографии Александру Мунтяну, размещенной на сайте правительства, указано, что он является основателем и управляющим партнером 4i Capital Partners в Киеве, а его деятельность в этой должности после назначения в правительство была лишь приостановлена.

Доход в правительстве оказался почти таким же, как от Robinhood

В новой декларации Мунтяну указал доход в размере $12,9 тыс., полученный от инвестиций через Robinhood Securities (США).

За период работы в должности премьер-министра Александру Мунтяну задекларировал доход в размере 216,6 тыс. леев, полученный по основному месту работы в Государственной канцелярии. Из этой суммы почти 166,2 тыс. леев составила заработная плата, а 50,4 тыс. леев — выплаты за командировки.

Также в новой декларации указано, что за Александром Мунтяну по-прежнему числятся два сельскохозяйственных участка общей площадью 12 соток и квартира площадью 136 кв. м.

Информация о банковских счетах не изменилась. Мунтяну указал наличие счетов и финансовых активов в юрисдикциях Молдовы, США, Румынии, Украины и Италии, а также инвестиции в ценные бумаги и фонды, включая облигации Казначейства США и пенсионный фонд Mutual of America. Стоимость ценных бумаг Казначейства США выросла незначительно, тогда как инвестиции в пенсионном фонде Mutual of America увеличились почти на 90 тыс. долларов США.

Александру Мунтяну по-прежнему принадлежат доли в украинских компаниях Venbest Security Services (16,5%) и JSC VGP Ruta Ukraine (21,86%).

Александру Мунтяну объявил об отставке с поста премьер-министра 3 июля. «Когда я понял, что больше не могу исполнять свои обязанности в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я решил уйти», — заявил Мунтяну. Исполняющим обязанности премьера указом президента назначили Еуджениу Осмокеску.