Приднестровским учителям из-за дефицита бюджета выплатят отпускные частями.

В администрации региона объяснили сохранение действующей схемы сложной экономической ситуацией и недостаточным объемом поступлений в бюджет. Аналогичный порядок выплаты отпускных был введен и в прошлом году, пишет ipn.md

По данным руководителя финансового ведомства региона Алены Рускевич, для единовременной выплаты отпускных педагогическим работникам потребовалось бы около 100 миллионов приднестровских рублей. Из этой суммы около 70 миллионов рублей должны были бы выделить местные бюджеты, еще порядка 30 миллионов — региональный бюджет.

Администрация региона утверждает, что текущий уровень доходов не позволяет осуществить такие выплаты одновременно.

В ходе совещания глава правительства региона Александр Розенберг поручил пересмотреть практику формирования графиков отпусков в образовательных учреждениях. По его мнению, более равномерное распределение отпусков в течение учебного года позволит снизить нагрузку на бюджет в летний период. Учителям планируют предоставить больше возможностей использовать ежегодный оплачиваемый отпуск во время каникул. Продолжительность отпуска педагогических работников составляет 56 и более календарных дней.

Проблемы с финансированием затрагивают не только отпускные. С марта текущего года в регионе действует особый порядок выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. До конца 2026 года зарплата перечисляется двумя равными частями: первая — в период с 1 по 20 число месяца, вторая — с 21 числа до конца месяца. Администрация региона объясняет такую меру сокращением доходов бюджета и сложной экономической ситуацией.