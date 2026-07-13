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rupor.md logorupor
13 Июля 2026, 10:58
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Почти у 360 тысяч жителей Приднестровья есть гражданство Республики Молдова

По данным Агентства государственных услуг, на 30 июня 2026 года в Государственном регистре населения были зарегистрированы 366 830 жителей населённых пунктов левобережья Днестра и муниципия Бендеры.

Почти у 360 тысяч жителей Приднестровья есть гражданство Республики Молдова.
Почти у 360 тысяч жителей Приднестровья есть гражданство Республики Молдова.

Из них 359 867 человек являются гражданами Республики Молдова, передает rupor.md

Из общего числа зарегистрированных 301 032 человека имеют внутренние документы, удостоверяющие личность, а 339 114 являются обладателями паспорта гражданина Республики Молдова. При этом в реестре также числятся 6 963 иностранных гражданина, включая лиц с постоянным или временным видом на жительство, лиц без гражданства, беженцев и получателей гуманитарной защиты.

В первом полугодии 2026 года жители левобережья Днестра и муниципия Бендеры продолжили пользоваться предусмотренными законодательством льготами при оформлении документов, выданных органами власти Республики Молдова.

С 1 января по 30 июня 2026 года 7 404 человека получили льготы при оформлении удостоверения личности, ещё 43 человека — при выдаче временного удостоверения личности. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года такими возможностями воспользовались 1 419 человек при оформлении удостоверения личности, 116 человек — при получении внутреннего паспорта и 149 человек — при оформлении временных документов.

Также за первые шесть месяцев 2026 года были зарегистрированы 4 521 акт гражданского состояния, произошедший в населённых пунктах левобережья Днестра и муниципии Бендеры. Среди них — 1 818 рождений, 1 191 брак, 908 разводов, 523 смерти и 81 изменение имени или фамилии.

Согласно данным Государственного регистра населения, в регионе зарегистрированы 174 030 мужчин и 192 800 женщин. Около 56% жителей находятся в возрасте от 20 до 59 лет, а граждане старше 60 лет составляют примерно 28% населения.

Власти Республики Молдова продолжают обеспечивать жителям Приднестровского региона доступ к государственным услугам по документированию и регистрации актов гражданского состояния, что позволяет гражданам реализовывать свои права и пользоваться услугами государства.

Источник
rupor.md logorupor
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