Почти у 360 тысяч жителей Приднестровья есть гражданство Республики Молдова.

По данным Агентства государственных услуг, на 30 июня 2026 года в Государственном регистре населения были зарегистрированы 366 830 жителей населённых пунктов левобережья Днестра и муниципия Бендеры.

Из них 359 867 человек являются гражданами Республики Молдова, передает rupor.md

Из общего числа зарегистрированных 301 032 человека имеют внутренние документы, удостоверяющие личность, а 339 114 являются обладателями паспорта гражданина Республики Молдова. При этом в реестре также числятся 6 963 иностранных гражданина, включая лиц с постоянным или временным видом на жительство, лиц без гражданства, беженцев и получателей гуманитарной защиты.

В первом полугодии 2026 года жители левобережья Днестра и муниципия Бендеры продолжили пользоваться предусмотренными законодательством льготами при оформлении документов, выданных органами власти Республики Молдова.

С 1 января по 30 июня 2026 года 7 404 человека получили льготы при оформлении удостоверения личности, ещё 43 человека — при выдаче временного удостоверения личности. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года такими возможностями воспользовались 1 419 человек при оформлении удостоверения личности, 116 человек — при получении внутреннего паспорта и 149 человек — при оформлении временных документов.

Также за первые шесть месяцев 2026 года были зарегистрированы 4 521 акт гражданского состояния, произошедший в населённых пунктах левобережья Днестра и муниципии Бендеры. Среди них — 1 818 рождений, 1 191 брак, 908 разводов, 523 смерти и 81 изменение имени или фамилии.

Согласно данным Государственного регистра населения, в регионе зарегистрированы 174 030 мужчин и 192 800 женщин. Около 56% жителей находятся в возрасте от 20 до 59 лет, а граждане старше 60 лет составляют примерно 28% населения.

Власти Республики Молдова продолжают обеспечивать жителям Приднестровского региона доступ к государственным услугам по документированию и регистрации актов гражданского состояния, что позволяет гражданам реализовывать свои права и пользоваться услугами государства.