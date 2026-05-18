theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
18 Мая 2026, 08:29
3 348
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Киверь: Кишинев готов устранять барьеры между двумя берегами Днестра

Вице-премьер-министр по реинтеграции Валериу Киверь подтвердил «готовность Кишинева в действиях, которые способствуют постепенному устранению искусственных барьеров между двумя берегами Днестра».

Киверь: Кишинев готов устранять барьеры между двумя берегами Днестра.
Киверь: Кишинев готов устранять барьеры между двумя берегами Днестра.

Об этом он заявил на встрече в Кишиневе со Специальным представителем действующего председательства ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Ленком, передает infotag.md

Вице-премьер высоко оценил роль ОБСЕ в содействии диалогу между Кишиневом и Тирасполем. Он подтвердил «принципиальную позицию молдавских властей по окончательному урегулированию приднестровского конфликта мирными и политическими средствами, с уважением суверенитета и территориальной целостности страны в пределах ее международно-признанных границ».

Стороны обсудили ход приднестровского урегулирования, динамику диалога между Кишиневом и Тирасполем, приоритеты властей Республики Молдова и преимущества политики реинтеграции страны.

Они отметили необходимость решения конкретных проблем жителей обоих берегов Днестра, гарантирования прав и свобод человека для реализации «стратегической цели - реинтеграции Республики Молдова».

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте