Киверь: Кишинев готов устранять барьеры между двумя берегами Днестра.

Об этом он заявил на встрече в Кишиневе со Специальным представителем действующего председательства ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Ленком, передает infotag.md

Вице-премьер высоко оценил роль ОБСЕ в содействии диалогу между Кишиневом и Тирасполем. Он подтвердил «принципиальную позицию молдавских властей по окончательному урегулированию приднестровского конфликта мирными и политическими средствами, с уважением суверенитета и территориальной целостности страны в пределах ее международно-признанных границ».

Стороны обсудили ход приднестровского урегулирования, динамику диалога между Кишиневом и Тирасполем, приоритеты властей Республики Молдова и преимущества политики реинтеграции страны.

Они отметили необходимость решения конкретных проблем жителей обоих берегов Днестра, гарантирования прав и свобод человека для реализации «стратегической цели - реинтеграции Республики Молдова».