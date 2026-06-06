Premier Energy: Рекомендуем соблюдать правила безопасности в связи с "жёлтым" кодом метеоопасности

Синоптики прогнозируют ливни с грозами, местами сильные осадки с градом и шквалистым ветром с порывами до 15–20 м/с, передает noi.md

Компания рекомендует населению проявлять осторожность и уделять особое внимание вопросам электробезопасности во время опасных погодных явлений. Особое внимание следует уделить детям, контролируя их местонахождение и разъясняя правила поведения вблизи электроустановок.

Кроме того, владельцам домашних животных рекомендуется разместить их в безопасных помещениях на время непогоды. Представители компании напоминают, что гражданам не следует вмешиваться в работу электроустановок и приближаться к элементам электросети, которые могут представлять опасность.

В Premier Energy подчёркивают, что категорически нельзя прикасаться к оборванным или лежащим на земле проводам. О любом подозрительном проводнике необходимо незамедлительно сообщать оператору электросетей по телефону 022 43 11 11.

Рекомендации были опубликованы на фоне метеорологического предупреждения о ливнях, грозах, граде и усилении ветра. Такие погодные явления могут создавать опасные ситуации вблизи объектов электрической инфраструктуры.