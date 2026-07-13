Premier Energy: Уехавшие из дома минимум на 15 дней жители могут оформить перерасчёт.

Жители Молдовы, которые отсутствуют дома в течение 15 дней и более, могут получить перерасчёт оплаты за некоторые услуги, не оснащённые индивидуальными счётчиками.

Об этом сообщили в компании Premier Energy, крупнейшем поставщике электроэнергии в стране, передает radiomoldova.md

Для оформления перерасчёта потребители должны заранее уведомить в письменной форме администратора или управляющего многоквартирного дома о своём отъезде.

После возвращения домой необходимо предоставить документы, подтверждающие, что все жильцы квартиры отсутствовали в течение всего заявленного периода.

Заявление на перерасчёт следует подать не позднее чем через 15 дней после возвращения. В случае пропуска этого срока потребитель может потерять право на перерасчёт за соответствующий период.

В Premier Energy уточнили, что при длительном отсутствии подтверждающие документы необходимо предоставлять регулярно, чтобы сохранять право на перерасчёт.

Компания также напомнила, что перерасчёт расходов на электроэнергию, используемую для работы лифта, возможен только в том случае, если в квартире не проживал ни один человек в течение всего периода, за который запрашивается перерасчёт.

В компании призвали жителей заранее ознакомиться с установленными правилами и соблюдать предусмотренную процедуру для оформления перерасчёта.