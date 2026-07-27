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Infotag.md logoInfotag
27 Июля 2026, 20:18
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Premier Energy предложила оплачивать счета за электроэнергию посредством сервиса MIA

Как сообщили в руководстве компании, благодаря такой опции потребители могут оплачивать свои счета просто, безопасно и быстро, используя доступные цифровые сервисы.

Premier Energy предложила оплачивать счета за электроэнергию посредством сервиса MIA.
Premier Energy предложила оплачивать счета за электроэнергию посредством сервиса MIA.

Оплата через MIA WEB может быть произведена как с компьютера, так и с мобильного телефона, перейдя по ссылке, передает infotag.md

Для совершения online-платежа потребитель переходит на указанную страницу, следует инструкциям на экране, проверяет платежные данные и подтверждает транзакцию, используя способ оплаты, доступный в сервисе MIA.

«Запуск нового способа оплаты счетов - часть усилий Premier Energy по расширению цифровых услуг и предоставлению клиентам современных, доступных и простых в использовании решений», - отмечают в компании.

Premier Energy напоминает, что счет также можно оплатить другими удобными и доступными способами:  Интернет-банкинг и мобильный банкинг, предоставляемые банком клиента; paynet (oplata.md), my.runpay.com и bpay.md; платежные терминалы, расположенные в магазинах, торговых центрах и других доступных местах.

Чистая прибыль ÎCS Premier Energy SRL по итогам 2024 г. составила 41,48 млн. леев. Доходы компании от продаж превысили 7,68 млрд. леев, а объем поставленной электроэнергии - 3 095,7 ГВт-час.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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