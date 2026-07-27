Premier Energy предложила оплачивать счета за электроэнергию посредством сервиса MIA.

Как сообщили в руководстве компании, благодаря такой опции потребители могут оплачивать свои счета просто, безопасно и быстро, используя доступные цифровые сервисы.

Оплата через MIA WEB может быть произведена как с компьютера, так и с мобильного телефона, перейдя по ссылке, передает infotag.md

Для совершения online-платежа потребитель переходит на указанную страницу, следует инструкциям на экране, проверяет платежные данные и подтверждает транзакцию, используя способ оплаты, доступный в сервисе MIA.

«Запуск нового способа оплаты счетов - часть усилий Premier Energy по расширению цифровых услуг и предоставлению клиентам современных, доступных и простых в использовании решений», - отмечают в компании.

Premier Energy напоминает, что счет также можно оплатить другими удобными и доступными способами: Интернет-банкинг и мобильный банкинг, предоставляемые банком клиента; paynet (oplata.md), my.runpay.com и bpay.md; платежные терминалы, расположенные в магазинах, торговых центрах и других доступных местах.

Чистая прибыль ÎCS Premier Energy SRL по итогам 2024 г. составила 41,48 млн. леев. Доходы компании от продаж превысили 7,68 млрд. леев, а объем поставленной электроэнергии - 3 095,7 ГВт-час.