Трудовые мигранты из Бангладеш и Непала живут в вагонах на предприятии в Кишинёве.

Более 80 рабочих из Бангладеш и Непала, занятых на предприятии в Кишинёве, проживают в переоборудованных железнодорожных вагонах в условиях, которые сами работники описывают как сложные и тесные.

Съёмочная группа TV8 обнаружила так называемый «поезд-общежитие» на территории завода по производству дверей и окон в секторе Ботаника. На участке размещены восемь вагонов, где, по данным журналистов, после работы остаются около 100 иностранных работников.

По словам работников, они используют вагоны для приготовления пищи, отдыха и гигиенических процедур. Некоторые из них сообщили о проблемах с водой и неудовлетворительных бытовых условиях.

"— Я работаю на улице Гренобле. В 8 утра ухожу на работу, вечером, около 6, возвращаюсь.

— Вы живете в вагонах?

— Да, сплю здесь.

— Как давно?

— Уже год.

— Условия хорошие?

— Не могу сказать".

Журналисты также рассказали, что охрана предприятия попыталась ограничить доступ на территорию, заявив, что объект является закрытым.

Работодатель, в свою очередь, утверждает, что условия проживания соответствуют нормам. Представитель компании заявил, что вагоны оборудованы водой, отоплением и кондиционированием, а также санитарными зонами, а сотрудники якобы сами согласились на такой формат проживания. По его словам, на предприятии проводились проверки, в том числе со стороны посольства Бангладеш и компетентных органов.

"Для людей созданы нормальные условия проживания. Не знаю, откуда появилась такая информация. Здесь вполне нормальные условия: кондиционер, вода, зимой тепло, летом прохладно. Люди сами согласились жить в таких условиях. В мае у нас была проверка со стороны посольства Бангладеш. Никаких претензий нам не предъявили. SВ каждом вагоне проживает по 12 человек. Один вагон оборудован под столовую, где они могут готовить и принимать пищу. Проверки, конечно, были — ведь у нас работают иностранные граждане. Нас проверяли все компетентные органы", — заявил глава юридического отдела компании Аурел Казак.

В компании также отметили, что уборка помещений проводится регулярно, однако часть проблем связывают с поведением самих жильцов.

"Что касается личной гигиены, здесь есть вопросы. Это их уровень жизни. Как бы мы ни старались, нам не удается сохранить тот уровень порядка, который был в первый день после их приезда. Мы предоставили им уборщиков, которые дважды в неделю проводят уборку. Есть душевые, санитарные блоки — все необходимое" - заявили в компании.

В Генеральном инспекторате по миграции сообщили, что проверка предприятия проводилась ещё в июле 2025 года.

Несмотря на это, условия проживания трудовых мигрантов, по данным журналистов, остаются без изменений.