Правительство введет НДС 20% на газ и электроэнергию сверх лимита потребления.

Правительство отказалось от первоначального варианта повышения и унификации НДС после общественной критики. Новые налоговые изменения будут более умеренными и сохранят защиту для уязвимых потребителей.

Об этом заявил премьер-министр Василе Тофан в эфире программы Secretele Puterii на Jurnal TV, сообщает bani.md

Глава правительства сообщил, что льготная ставка НДС сохранится для основных продуктов питания, таких как хлеб, молоко, овощи, фрукты и картофель, а изменения будут вводиться поэтапно.

При этом налоговый режим для потребления газа и электроэнергии в отопительный сезон меняться не будет. Новые правила вступят в силу только с 1 апреля 2027 года.

По словам премьера, для природного газа первые 150 кубометров ежемесячного потребления будут по-прежнему облагаться НДС по ставке 8%, а на объем сверх этого лимита будет применяться стандартная ставка 20%. Василе Тофан отметил, что около 86% домохозяйств в холодное время года потребляют менее 150 кубометров газа в месяц, поэтому большинство жителей изменения не затронут.

Аналогичный механизм будет действовать и для электроэнергии. Первые 100 кВт·ч останутся с нулевой ставкой НДС, а электроэнергия, потребленная сверх этого объема, будет облагаться НДС в размере 20%.

Одновременно правительство готовит повышение налогов на товары, считающиеся вредными, а также для отдельных отраслей экономики. Премьер сообщил, что вырастут акцизы на табачные изделия и алкоголь, а также налоги на игорный бизнес.

Тофан отметил, что жители Молдовы ежегодно тратят на азартные игры около 10 млрд леев, что составляет примерно 2,5% ВВП, а с учетом нелегального рынка эта сумма может достигать 20 млрд леев. При этом, по его словам, налогообложение будет рассчитано таким образом, чтобы не стимулировать уход игроков в теневой сектор.

Еще одной новой мерой станет повышение налога на прибыль банков. Правительство намерено увеличить его на 50% — с 12% до 18%. Эта мера будет действовать только в 2027 налоговом году.

Премьер признал, что повышение налоговой нагрузки может снизить возможности банков по кредитованию, однако подчеркнул, что правительство проанализировало риски и считает, что преимущества перевешивают возможные негативные последствия. По оценке Тофана, эта мера принесет государственному бюджету около 600 млн леев за один год.