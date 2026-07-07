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logos.press.md logologos
7 Июля 2026, 11:54
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В Молдове НДС на почтовые услуги осложнит электронную торговлю

Согласно проекту бюджетно-налоговой политики на 2027 год, освобождение от НДС будет распространяться только на универсальные почтовые услуги национальных операторов.

В Молдове НДС на почтовые услуги осложнит электронную торговлю.
В Молдове НДС на почтовые услуги осложнит электронную торговлю.

Остальные почтовые и курьерские услуги  авторы предлагают облагать НДС на общих основаниях, сообщает logos-press.md

В AmCham не согласны с этим предложением минфина. Такая мера может привести к росту логистических расходов интернет-магазинов, особенно малого и среднего бизнеса, занимающегося экспортом товаров и международной электронной торговлей.

В организации предупреждают и о риске двойного налогообложения, поскольку стоимость международной доставки уже включена в таможенную стоимость товаров и используется при расчете импортного НДС. Поэтому AmCham предлагает сохранить освобождение от НДС и для международных почтовых отправлений, согласно положениям Директивы ЕС о НДС.

Другое предложение членов организации  касается расширения понятия электронной торговли. Вместо нынешней формулировки, охватывающей продажи «через интернет или каталоги заказов», AmCham предлагает отнести к электронной торговле продажи через сайты, мобильные приложения, социальные сети, маркетплейсы и другие цифровые платформы, позволяющие дистанционно оформлять заказы и заключать сделки.

Это уточнение устранит трактовки законодательства и будет способствовать легализации доходов, получаемых в сфере электронной коммерции.

Источник
logos.press.md logologos
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