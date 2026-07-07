Почти 70% поступлений Таможенной службы обеспечил импортный НДС.

В первом полугодии 2026 года Таможенная служба Молдовы перечислила в государственный бюджет более 20,38 млрд леев, что на 7,2% (1,36 млрд леев) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основным источником доходов вновь стал налог на добавленную стоимость при импорте, передает bani.md

По данным ведомства, поступления от импортного НДС составили 13,98 млрд леев, или 68,6% всех администрируемых доходов. По сравнению с январём–июнем 2025 года они выросли на 8,2%.

Ещё 5,02 млрд леев, или 24,6% поступлений, обеспечили акцизы на импорт. Наибольшие суммы были получены за счёт нефтепродуктов — 2,23 млрд леев, а также табачной продукции — 1,62 млрд леев. При этом поступления от акцизов на импорт автомобилей и сжиженного газа сократились.

Таможенные пошлины принесли бюджету 1,323 млрд леев, что на 2,1% больше, чем годом ранее. Кроме того, сбор за проведение таможенных процедур составил 30,4 млн леев, увеличившись на 32,5%.

В Таможенной службе уточнили, что, несмотря на отмену данного сбора после вступления в силу нового Таможенного кодекса, он продолжает применяться к резидентам свободных экономических зон и Международного свободного порта Джурджулешты, которые продолжают работать по прежнему режиму.