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Infotag.md logoInfotag
24 Июня 2026, 21:00
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Правительство утвердило в среду Национальную программу развития туризма до 2029 года

Программа направлена на превращение туризма в двигатель экономического роста, способный генерировать дополнительный доход для предприятий и местных сообществ, а также создавать новые рабочие места по всей стране.

Правительство утвердило в среду Национальную программу развития туризма до 2029 года.
Правительство утвердило в среду Национальную программу развития туризма до 2029 года.

Запланированные мероприятия направлены на развитие и модернизацию туристической инфраструктуры, подготовку специалистов в этой области и продвижение современных цифровых решений для повышения предложения в отрасли. Также программа будет поддерживать развитие сельского туризма и способствовать более эффективному использованию культурного, природного и винодельческого наследия Республики Молдова, передает infotag.md

В 2025 г. Молдову посетили более 600 тыс. туристов, а выручка отрасли составила более 5 млрд леев.

Бюджет программы Turism 2029 составляет 618,2 млн леев. В планах властей создать около 5 тыс. новых рабочих мест в отрасли. Координацией и мониторингом реализации программы будет заниматься Министерство экономического развития и цифровизации.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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