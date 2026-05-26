Дешёвый бензин в Польше спровоцировал топливный туризм из соседних стран
После введения государством потолка цен на топливо стоимость бензина снизилась до 1,49 евро за литр, что сделало его одним из самых дешёвых в Европейском союзе и привлекло поток водителей из соседних стран.
Феномен заметили экономисты PKO Bank Polski SA после того, как данные розничных продаж показали рост потребления топлива на 13,4% в апреле по сравнению с мартом. При этом анализ операций по банковским картам клиентов банка не показал аналогичного роста, что указывает на увеличение покупок со стороны иностранных водителей и корпоративных клиентов, сообщает adevarul.ro
С апреля в стране действуют меры по снижению налоговой нагрузки на топливо и механизм ценового ограничения, направленные на сдерживание роста цен на энергоресурсы. Власти рассматривают возможность продления программы до июня.
Стоимость реализации программы оценивается примерно в 1,6 млрд злотых в месяц, что эквивалентно около 440 млн долларов.
В настоящее время литр бензина Eurosuper 95 стоит в среднем 1,49 евро. По этому показателю страна занимает второе место в ЕС по дешевизне топлива после Мальты.
Крупнейший топливный оператор Orlen SA отмечает, что приток иностранных клиентов пока не оказал существенного влияния на общие объёмы продаж, но более подробные данные будут опубликованы в квартальной отчётности.