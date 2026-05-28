eurointegration
28 Мая 2026, 10:37
6 112
Исландия отобрала у Швейцарии звание самой дорогой страны мира

Исландия вновь стала самой дорогой страной мира, впервые за много лет обогнав Швейцарию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Bloomberg.

Исландский профсоюз Viska, используя данные Евростата и Центрального банка Исландии, подсчитал, что уровень цен в этой небольшой скандинавской стране сейчас превышает швейцарский на три процентных пункта.

По данным Евростата, в последний раз цены в Исландии превышали швейцарские в 2018 году.

Данные Евростата за 2024 год, самые свежие из доступных, показывают, что скорректированный на покупательную способность уровень цен в Швейцарии превышал исландский более чем на 7 процентных пунктов.

Эта ситуация иллюстрирует вызовы, стоящие перед небольшой атлантической экономикой, которая исторически подвержена бумам и спадам. Постпандемический всплеск туризма, ее главного двигателя роста, вызвал экономическое восстановление и рост цен, который центральный банк пытается сдержать.

"Туризм в значительной степени способствует инфляции в сфере услуг. Давление спроса со стороны туризма вызвало рост заработной платы. Другим важным компонентом является жилье, на которое туризм влияет напрямую. Туристы, например, через AirBnB конкурируют с местными жителями за жилье", – сказал Вильяммур Хильмарссон, экономист профсоюза.

Недавний опрос, проведенный национальным советом по туризму, показал, что более высокие расходы начинают отпугивать посетителей.

