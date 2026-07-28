Правительство утвердило обязательные минимальные запасы топлива и ограничило экспорт дизеля

Эти меры входят в проект по введению режима повышенной готовности на национальном уровне в энергетическом секторе, утверждённый во вторник исполнительной властью.

Министерство энергетики ссылается на риск возникновения дефицита топлива на внутреннем рынке на фоне нарушения региональных цепочек поставок, сокращения коммерческих запасов и роста цен на международных рынках, пишет ipn.md

Проект предусматривает создание обязательных минимальных запасов в Международном свободном порту Джурджулешть: 2 500 тонн бензина и 7 500 тонн дизельного топлива, предназначенных исключительно для внутреннего потребления. Кроме того, импортёры могут получить временную отсрочку по некоторым финансовым обязательствам, а экспорт и реэкспорт дизельного топлива могут быть ограничены для обеспечения потребностей местного рынка.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что международный нефтяной рынок в июле вошёл в период нестабильности на фоне напряжённости на Ближнем Востоке. Эти события повлияли на морские перевозки через Ормузский пролив и Красное море — важные маршруты для мировой торговли нефтью и нефтепродуктами.

На региональные поставки также повлияли атаки на нефтяную инфраструктуру в бассейне Чёрного моря, а также временная приостановка операций на терминале Новороссийска. Одновременно прекращение поставок сырой нефти из Казахстана в сторону Чёрного моря создаёт трудности для румынского нефтеперерабатывающего завода Petromidia — основного поставщика топлива для Республики Молдова.

Ещё одним фактором является низкий уровень воды в Дунае, который снизил возможности речных перевозок и доступ судов к Международному свободному порту Джурджулешть. Таким образом, импорт переориентируется на автомобильные и железнодорожные перевозки, что увеличивает логистические расходы и сроки доставки.

Министерство энергетики предупреждает, что Республика Молдова зависит от импорта нефтепродуктов, а на август экономические операторы заключили контракты только примерно на 12 тысяч тонн дизельного топлива, то есть около 17% от месячной потребности, оцениваемой в 70 тысяч тонн. Недостающий объём может привести к серьёзному дефициту в разгар сельскохозяйственной кампании и летнего сезона.

Согласно документу, коммерческие запасы дизельного топлива сократились с уровня, эквивалентного 17,6 дня потребления в конце июня, до 6,9 дня потребления по состоянию на 24 июля. За тот же период Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) зафиксировало увеличение числа автозаправочных станций без дизельного топлива, что указывает на переход риска поставок в операционную фазу.

Режим повышенной готовности в энергетическом секторе введён сроком на 30 дней.