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bani.md logobani
23 Июля 2026, 12:47
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В Молдове снижаются запасы топлива из-за проблем с судоходством на Дунае

Запасы нефтепродуктов в Республике Молдова немного сокращаются, однако ситуация не угрожает снабжению рынка, заявляет Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).

В Молдове снижаются запасы топлива из-за проблем с судоходством на Дунае.
В Молдове снижаются запасы топлива из-за проблем с судоходством на Дунае.

Глава ведомства Константин Боросан сообщил, что НАРЭ запросило у всех нефтяных компаний информацию о текущем уровне запасов и планах импорта на июль и август, пишет bani.md

«Агентство запросило у всех нефтяных компаний данные о том, какой уровень запасов у них имеется и какие планы по импорту на июль и август. Мы действительно наблюдаем небольшую тенденцию к снижению запасов», — заявил глава НАРЭ.

По его словам, сокращение запасов в основном связано со сложными условиями судоходства на Дунае. Из-за очень низкого уровня воды крупные суда не могут заходить в порт Джурджулешть, что замедляет процесс поставок.

«Уровень воды в Дунае сейчас один из самых низких, из-за чего крупные суда с большими грузами не могут заходить в порт. Поэтому для пополнения запасов приходится увеличивать количество рейсов небольших судов», — заявил Боросан.

Глава НАРЭ отметил, что ведомство проинформировало Министерство энергетики и Национальный кризисный центр о сложившейся ситуации и заверил, что риска дефицита топлива нет.

«На данный момент нет оснований для беспокойства из-за отсутствия нефтепродуктов. Нет риска возникновения паники на автозаправочных станциях», — заявил Константин Боросан.

Источник
bani.md logobani
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