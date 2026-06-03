Правительство повышает стоимость заимствований.

Фиксированные процентные ставки по всем срокам подписки на государственные ценные бумаги (ГЦБ) для физических лиц с майского раунда подписки остаются повышенными: от 7,45% до 7,85%, делая инвестиции для граждан более привлекательными и доходными по сравнению с банковскими депозитами logos-pres.md

Ставки являются фиксированными на весь период обращения, но могут пересматриваться минфином каждые 14 дней в зависимости от рынка. Доходы физических лиц не облагаются подоходным налогом, а сами инвестиции полностью гарантированы государством.

Повышение ставок по государственным ценным бумагам (ГЦБ) приведет к росту расходов государственного бюджета Молдовы на обслуживание внутреннего долга. Каждый процентный пункт повышения ставок означает, что минфин будет выплачивать больше денег инвесторам (гражданам и банкам) в качестве купонного дохода. Только за первые четыре месяца текущего 2026 года затраты на обслуживание всего госдолга уже выросли до 1,8 млрд леев (против 1,3 млрд леев за тот же период прошлого года).

Обслуживание именно внутреннего долга из этой суммы составило 1,3 млрд леев. Поскольку расходы на выплату процентов по ГЦБ фиксируются в бюджете как обязательные, их рост вынуждает государство сокращать или недофинансировать другие статьи расходов, такие как субсидии бизнесу, инфраструктурные проекты или социальные программы. Моментального скачка по старому портфелю не произойдёт. Повышение ставок затрагивает исключительно новые выпуски ГЦБ.

По бумагам, которые граждане и банки купили ранее, минфин продолжит выплачивать прежний фиксированный процент. Когда старые облигации с более низкими ставками закроются, государству придется выпускать новые бумаги уже под повышенный процент, что зафиксирует высокую стоимость обслуживания долга на годы вперед, что сейчас и происходит.