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rupor.md logorupor
3 Июня 2026, 14:46
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В Молдове вводят новые стандарты для бытовой техники

Правительство Молдовы утвердило новые требования к бытовой технике, которые полностью соответствуют последним стандартам Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В Молдове вводят новые стандарты для бытовой техники.
В Молдове вводят новые стандарты для бытовой техники.

Изменения затронут бытовую технику, часто используемую гражданами и бизнесом, включая сушильные машины, вентиляторы, обогреватели и любые приборы с режимом ожидания. Новые правила призваны снизить расходы населения на коммунальные услуги за счет ограничения скрытого потребления энергии, передает rupor.md

Главная цель масштабного обновления нормативной базы — борьба с так называемым «фантомным» или невидимым расходом электричества. В министерстве энергетики поясняют, что многие домашние устройства, такие как телевизоры, роутеры или игровые приставки, продолжают непрерывно потреблять энергию, даже когда они выключены кнопкой, но остаются подключенными к розетке. Каждый ватт, расходуемый в таком режиме ожидания 24 часа в сутки, выливается примерно в 9 кВт*ч потерь за год. Например, устаревший телевизор в режиме ожидания может вхолостую тратить от 5 до 10 Вт, в то время как современный аппарат, изготовленный по европейским экологическим стандартам, потребляет менее 0,5 Вт, что позволяет экономить до 80 кВт*ч в год на одном устройстве.

Поскольку в среднестатистическом жилом доме к сети постоянно подключено от 10 до 15 различных приборов, фоновые энергопотери приводят к тому, что граждане ежегодно переплачивают значительные суммы за неиспользуемое электричество. Внедрение строгих правил экодизайна обяжет производителей и импортеров поставлять на рынок только ту технику, которая обладает высокой энергоэффективностью, служит дольше и легче поддается ремонту.

В масштабах страны эти меры имеют критическое значение, так как на жилой сектор приходится 43% от общего объема потребления энергии в Молдове. По подсчетам специалистов, переход на новые стандарты обеспечит экономию до 32,76 ГВт*ч электроэнергии в год и позволит снизить выбросы углекислого газа на 16 620 тонн, что укрепит общую энергетическую безопасность республики на пути интеграции в европейский рынок.

Источник
rupor.md logorupor
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