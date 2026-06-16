theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
16 Июня 2026, 22:21
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Правительство рассмотрит передачу зданий ЖДМ в Кишиневе Высшему совету магистратуры

Правительство Республики Молдова 17 июня рассмотрит проект о передаче зданий центрального офиса ЖДМ на улице Влайку Пыркэлаб, 48 в центре Кишинева Высшему совету магистратуры.

Правительство рассмотрит передачу зданий ЖДМ в Кишиневе Высшему совету магистратуры.
Правительство рассмотрит передачу зданий ЖДМ в Кишиневе Высшему совету магистратуры.

Согласно проекту, два здания хотят безвозмездно передать из управления Агентства публичной собственности, в ведении которого находится ЖДМ, в управление и пользование ВСМ. В документе указаны два трехэтажных строения с кадастровыми номерами 0100205.419.01 и 0100205.419.02. Их площадь составляет 1100,2 кв. м и 568 кв. м, передает rupor.md

После утверждения решения Агентство публичной собственности и ВСМ должны будут создать комиссию и оформить передачу имущества в течение 30 дней.

В пояснительной записке говорится, что сейчас ВСМ работает в здании на улице Михая Эминеску, 5. Совет владеет только частью здания и прилегающего участка, а само помещение не обеспечивает нормальные условия для работы учреждения.

Авторы проекта утверждают, что ситуация осложнилась после того, как другая часть здания перешла в частную собственность и там началась реконструкция. Это, по их словам, создает риски для контроля доступа, хранения архива и защищенных помещений, а также «мешает работе из-за шума».

Здания ЖДМ на Влайку Пыркэлаб в проекте называют одним из наиболее подходящих вариантов для ВСМ. В пояснительной записке говорится, что их площадь, планировка и расположение позволяют организовать работу учреждения и защиту чувствительной информации.

При этом в проекте не указано, куда после передачи зданий должен переехать центральный аппарат ЖДМ. В документе говорится только, что передача должна состояться после переноса коммуникаций диспетчерской ЖДМ из здания на Влайку Пыркэлаб, 48.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте