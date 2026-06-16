Правительство рассмотрит передачу зданий ЖДМ в Кишиневе Высшему совету магистратуры.

Правительство Республики Молдова 17 июня рассмотрит проект о передаче зданий центрального офиса ЖДМ на улице Влайку Пыркэлаб, 48 в центре Кишинева Высшему совету магистратуры.

Согласно проекту, два здания хотят безвозмездно передать из управления Агентства публичной собственности, в ведении которого находится ЖДМ, в управление и пользование ВСМ. В документе указаны два трехэтажных строения с кадастровыми номерами 0100205.419.01 и 0100205.419.02. Их площадь составляет 1100,2 кв. м и 568 кв. м, передает rupor.md

После утверждения решения Агентство публичной собственности и ВСМ должны будут создать комиссию и оформить передачу имущества в течение 30 дней.

В пояснительной записке говорится, что сейчас ВСМ работает в здании на улице Михая Эминеску, 5. Совет владеет только частью здания и прилегающего участка, а само помещение не обеспечивает нормальные условия для работы учреждения.

Авторы проекта утверждают, что ситуация осложнилась после того, как другая часть здания перешла в частную собственность и там началась реконструкция. Это, по их словам, создает риски для контроля доступа, хранения архива и защищенных помещений, а также «мешает работе из-за шума».

Здания ЖДМ на Влайку Пыркэлаб в проекте называют одним из наиболее подходящих вариантов для ВСМ. В пояснительной записке говорится, что их площадь, планировка и расположение позволяют организовать работу учреждения и защиту чувствительной информации.

При этом в проекте не указано, куда после передачи зданий должен переехать центральный аппарат ЖДМ. В документе говорится только, что передача должна состояться после переноса коммуникаций диспетчерской ЖДМ из здания на Влайку Пыркэлаб, 48.