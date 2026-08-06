Правительство увеличит капитал ЖДМ на сумму до 421,1 млн леев.

Правительство одобрило выделение до 421,115 млн леев, или около 21,3 млн евро, на увеличение уставного капитала госпредприятия «Железная дорога Молдовы».

Средства предоставят за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Деньги разрешено использовать исключительно для развития железнодорожной инфраструктуры, сообщает rupor.md

Финансирование необходимо для продолжения реабилитации участка Бендеры — Бессарабка — Этулия — Джурджулешты и оплаты выполненных работ. Власти рассчитывают таким образом избежать дальнейших задержек проекта.

Всю сумму не перечислят одним траншем. Уставный капитал ЖДМ будут увеличивать несколько раз в течение 2026 года, в пределах счетов за выполненные работы, проверенных и подтвержденных экспертами банков.

Предприятие обяжут вести отдельный бухгалтерский учет выделенных средств. Их нельзя направлять на зарплаты, погашение долгов или другие текущие расходы ЖДМ. Правительство называет финансирование инвестицией в публичную инфраструктуру, а не поддержкой коммерческой деятельности предприятия.

Агентство публичной собственности должно внести изменения в устав ЖДМ и зарегистрировать увеличение капитала.

При этом «Железная дорога Молдовы» остается самым убыточным предприятием в государственном портфеле. По итогам 2025 года ЖДМ зафиксировала потери почти в 90 млн леев. Годом ранее убыток составлял 322,6 млн леев.