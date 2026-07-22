Правительство переводит судебные процедуры в цифровой формат.

Правительство одобрило законопроект, который расширяет использование электронных сервисов в судах, делает обязательной электронную подачу документов для ряда участников процесса и упрощает судебные заседания по видеосвязи.

Законопроект предусматривает расширение использования цифровых инструментов практически на всех этапах судебного процесса, передает logos-pres.md

В частности, участники судебных разбирательств смогут получать судебные извещения и процессуальные документы в электронном виде, а заседания судов будут чаще проводиться с использованием видеоконференций, в том числе в гибридном формате.

Документ также устанавливает единые правила идентификации участников дистанционных заседаний и позволяет судам получать необходимые данные для направления судебных извещений через государственную платформу межведомственного обмена данными при соблюдении требований законодательства о защите персональных данных.

Электронный формат для некоторых станет обязательным

Одним из ключевых изменений станет обязательная подача процессуальных документов исключительно в электронной форме для государственных органов, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, представителей юридических профессий, а также физических лиц, интересы которых представляет адвокат.

По оценке Министерства юстиции, такой подход позволит ускорить рассмотрение дел и сократить административные издержки.

«Мы все понимаем, что цифровые решения приносят конкретные преимущества как гражданам, так и государственным органам: сокращают сроки процедур и административные расходы, уменьшают вероятность ошибок, а также коррупционные риски», — заявил министр юстиции Владислав Кожухарь.

Ставка на развитие e-Dosar judiciar

Как отмечают авторы инициативы, изменения направлены на повышение прозрачности судебной системы и эффективности работы судов. Одновременно планируется расширить использование информационной системы e-Dosar judiciar, которая должна стать основной цифровой платформой судебного производства.