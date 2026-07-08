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rupor.md logorupor
8 Июля 2026, 19:15
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Государство вложит 7,1 млн леев в цифровизацию дорог

Национальная администрация дорог запустила публичный тендер на сумму 7,1 млн леев для разработки информационной системы «Реестр автомобильных дорог общего пользования». Проект финансируется из средств Дорожного фонда.

Государство вложит 7,1 млн леев в цифровизацию дорог.
Государство вложит 7,1 млн леев в цифровизацию дорог.

Главная цель инициативы — создать интерактивную карту (ГИС) и единую базу данных, которая объединит всю информацию о дорожной сети страны, передает rupor.md

В систему внесут детальные сведения о дорогах, мостах и мостиках, тротуарах и съездах, элементах безопасности (знаках, разметке, парапетах и освещении).

Новая платформа позволит властям отслеживать состояние каждого участка дороги в режиме реального времени. Это поможет оперативно определять объемы необходимых ремонтных работ и распределять бюджетные средства более эффективно.

Доступ к аналитическим данным получат профильные ведомства, включая министерство инфраструктуры и регионального развития и Национальное агентство автомобильного транспорта (НААТ/ANTA), а также местные власти и международные партнеры. Систему интегрируют с другими правительственными платформами для ускорения цифровизации госсектора.

Компании, заинтересованные в разработке платформы, могут подать свои коммерческие предложения. Прием тендерных заявок продлится до 31 июля 2026 года, 10:00.

Источник
rupor.md logorupor
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