1 Июля 2026, 18:25
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Правительство одобрило соглашение о воздушном сообщении между Молдовой и Исландией
Документ устанавливает рамки регулирования двусторонних авиаперевозок и включает положения, касающиеся авиационной безопасности, применяемых сборов, а также признания сертификатов лётной годности и профессиональной компетентности.
Одновременно Соглашение регулирует права на выполнение полётов, назначение и авторизацию авиакомпаний, пишет infotag.md
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля отметил на заседании правительства в среду, что соглашение создаёт возможность развития новых авиасообщений из Кишинёвского международного аэропорта, предоставляет больше вариантов для путешествий и способствует повышению конкурентоспособности на рынке авиауслуг.
Документ был подписан в Кишинёве 26 мая 2026 года.