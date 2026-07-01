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Infotag.md logoInfotag
1 Июля 2026, 18:25
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Правительство одобрило соглашение о воздушном сообщении между Молдовой и Исландией

Документ устанавливает рамки регулирования двусторонних авиаперевозок и включает положения, касающиеся авиационной безопасности, применяемых сборов, а также признания сертификатов лётной годности и профессиональной компетентности.

Правительство одобрило соглашение о воздушном сообщении между Молдовой и Исландией.
Правительство одобрило соглашение о воздушном сообщении между Молдовой и Исландией.

Одновременно Соглашение регулирует права на выполнение полётов, назначение и авторизацию авиакомпаний, пишет infotag.md

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля отметил на заседании правительства в среду, что соглашение создаёт возможность развития новых авиасообщений из Кишинёвского международного аэропорта, предоставляет больше вариантов для путешествий и способствует повышению конкурентоспособности на рынке авиауслуг.

Документ был подписан в Кишинёве 26 мая 2026 года.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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