Правительство одобрило соглашение о воздушном сообщении между Молдовой и Исландией.

Документ устанавливает рамки регулирования двусторонних авиаперевозок и включает положения, касающиеся авиационной безопасности, применяемых сборов, а также признания сертификатов лётной годности и профессиональной компетентности.

Одновременно Соглашение регулирует права на выполнение полётов, назначение и авторизацию авиакомпаний, пишет infotag.md

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля отметил на заседании правительства в среду, что соглашение создаёт возможность развития новых авиасообщений из Кишинёвского международного аэропорта, предоставляет больше вариантов для путешествий и способствует повышению конкурентоспособности на рынке авиауслуг.

Документ был подписан в Кишинёве 26 мая 2026 года.