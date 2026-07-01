Правительство одобрило оформление электронных подписей для граждан с 14 лет.

Правительство одобрило решение, которое позволит молодым людям вносить квалифицированный сертификат электронной подписи в удостоверение личности или вид на жительство.

Глава МВД Даниела Мисаил-Никитин отметила, что это нововведение откроет подросткам безопасный доступ к государственным цифровым услугам для их возрастной категории сразу после получения первого паспорта, передает rupor.md

Подпись оформят только по заявлению самого подростка и его законного представителя. Наличие электронной подписи не дает подростку полной дееспособности и не расширяет его юридические права. Доступ к госуслугам через правительственную систему MPass будет строго ограничен и адаптирован под возраст и законные права пользователя.

Реформа проводится в рамках Стратегии цифровой трансформации, чтобы сделать госуслуги более доступными и удобными для граждан с раннего возраста.