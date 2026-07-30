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noi.md logonoi
30 Июля 2026, 20:27
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Правительство объявило о начале конкурса на звание «Европейской культурной столицы» 2033 года

Города Молдовы получили «зелёный свет» на участие в конкурсе на звание «Европейской культурной столицы» 2033 года после утверждения правительством Положения о проведении национального конкурса.

Правительство объявило о начале конкурса на звание «Европейской культурной столицы» 2033 года.
Правительство объявило о начале конкурса на звание «Европейской культурной столицы» 2033 года.

По данным Министерства культуры, любой город Молдовы может принять участие в конкурсе при условии представления тщательно разработанной и реалистичной культурной программы. Заявки должны демонстрировать сильную ориентацию на Европу, активное участие граждан и высокий потенциал реализации, передает noi.md

По словам министра культуры Дана Суручану, участие в этом конкурсе даёт населённым пунктам уникальную возможность раскрыть свой культурный потенциал и активизировать общественную жизнь. 

«Подготовка такой заявки может стимулировать инвестиции в культурные учреждения и пространства, развитие европейских партнёрств и создание большего числа возможностей для артистов и публики», — отметил министр. 

Национальный конкурс будет проходить в два этапа. Вначале будут рассмотрены заявки, поданные местными властями, после чего отобранные города представят независимому жюри свои культурные проекты.

Источник
noi.md logonoi
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