Правительство объявило о начале конкурса на звание «Европейской культурной столицы» 2033 года.

Города Молдовы получили «зелёный свет» на участие в конкурсе на звание «Европейской культурной столицы» 2033 года после утверждения правительством Положения о проведении национального конкурса.

По данным Министерства культуры, любой город Молдовы может принять участие в конкурсе при условии представления тщательно разработанной и реалистичной культурной программы. Заявки должны демонстрировать сильную ориентацию на Европу, активное участие граждан и высокий потенциал реализации, передает noi.md

По словам министра культуры Дана Суручану, участие в этом конкурсе даёт населённым пунктам уникальную возможность раскрыть свой культурный потенциал и активизировать общественную жизнь.

«Подготовка такой заявки может стимулировать инвестиции в культурные учреждения и пространства, развитие европейских партнёрств и создание большего числа возможностей для артистов и публики», — отметил министр.

Национальный конкурс будет проходить в два этапа. Вначале будут рассмотрены заявки, поданные местными властями, после чего отобранные города представят независимому жюри свои культурные проекты.