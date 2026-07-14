Четырех кандидатов допустили ко второму этапу конкурса на должность главы «Телерадио-Молдова».

Наблюдательный совет «Телерадио-Молдова» допустил четырех кандидатов ко второму этапу конкурса на должность генерального директора компании. Это Дорин Скобиоалэ, Екатерина Кептэнару, Сергей Сандулеску и Андрей Запша.

Согласно документу, все четверо соответствуют условиям участия в конкурсе. Второй этап, собеседование, пройдет 17 июля в 13:00 в здании «Телерадио-Молдова». Изначально документы подали пять кандидатов. Во второй этап не прошел Адриан Граур, передает rupor.md

На фоне объявления результатов член Наблюдательного совета Корнелиу Попович заявил о проблеме с прозрачностью. По его словам, члены совета не согласились транслировать заседание онлайн.

На следующем этапе кандидаты должны пройти публичное собеседование и представить управленческий проект развития компании на следующие семь лет.

Должность генерального директора «Телерадио-Молдова» стала вакантной после отставки Влада Цуркану. Он ушел с поста 18 мая на фоне скандала после финала «Евровидения».