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noi.md logonoi
29 Июля 2026, 22:40
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Правительство Молдовы утвердило Программу по биоразнообразию

Более чистая вода, плодородные почвы, более чистый воздух и сообщества, лучше подготовленные к климатическим изменениям, — таковы результаты, на достижение которых направлена Программа по биоразнообразию на 2026–2030 годы.

Правительство Молдовы утвердило Программу по биоразнообразию.
Правительство Молдовы утвердило Программу по биоразнообразию.

В течение следующих пяти лет Республика Молдова будет осуществлять восстановление деградированных экосистем и расширять природные охраняемые территории, с тем чтобы они охватывали не менее 10 % территории страны. Кроме того, будут приняты меры по сохранению видов и среды обитания, а также по созданию современной системы мониторинга биоразнообразия, передает noi.md

Реализация Программы будет способствовать защите природных ресурсов, от которых зависят сообщества и экономика. Восстановленные природные зоны и «зеленая» инфраструктура помогут сохранить водные ресурсы, поддерживать экологический баланс и адаптировать населённые пункты к последствиям изменения климата. В то же время местные сообщества смогут более эффективно использовать потенциал природных зон посредством устойчивых видов деятельности, в том числе экотуризма. 

Утверждение Программы создает необходимые условия для получения внешнего финансирования, в том числе грантов и инвестиций, предназначенных для восстановления природы и охраны природного наследия Республики Молдова. Кроме того, Программа способствует выполнению обязательств, принятых нашей страной в рамках процесса европейской интеграции и в сфере охраны окружающей среды.

Источник
noi.md logonoi
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