Правительство Молдовы одобрило правила работы с криптовалютами.

Частные лица и компании, которые выпускают криптоактивы, торгуют ими или оказывают связанные с ними услуги, будут работать по четким правилам, а пользователи получат больше прозрачности и защиты.

Кабинет министров утвердил законопроект о рынке криптоактивов, передает rupor.md

Документ определяет, кто имеет право работать на этом рынке, какие условия участники обязаны соблюдать и кто будет осуществлять надзор за сферой. Эти полномочия возложат на Национальный банк Молдовы и Национальную комиссию по финансовому рынку.

Новые правила потребуют от компаний большей прозрачности, корректного информирования клиентов, а также мер по защите людей, покупающих или использующих криптоактивы.

Кроме того, будут внедрены механизмы для предотвращения манипулирования рынком и злоупотребления конфиденциальной информацией.

Закон разделит криптоактивы на три категории: токены электронных денег, привязанные к официальной валюте; токены, привязанные к активам (стоимость которых стабилизируется за счет одного или нескольких активов); и прочие виды криптоактивов.

Некоторые активы, такие как NFT, под действие этого закона не попадут. Правила также не затронут криптоактивы, попадающие под определение финансовых инструментов, депозитов, фондов, страховых или перестраховочных продуктов, а также пенсионных систем и систем социального обеспечения.

NFT (невзаимозаменяемый токен) — это уникальный цифровой сертификат в блокчейне, который подтверждает право владения виртуальным активом (картиной, видео, музыкой или игровым предметом). В отличие от криптовалют, каждый NFT существует в единственном экземпляре и его нельзя заменить на другой такой же токен.