theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
4 Июня 2026, 21:00
212
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Правительство Молдовы меняет систему помощи фермерам

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности представило Европейской комиссии и зарубежным инвесторам новый план развития аграрного сектора.

Правительство Молдовы меняет систему помощи фермерам.
Правительство Молдовы меняет систему помощи фермерам.

Как сообщает профильное ведомство, республика отказывается от старой схемы ежегодных компенсаций и переходит на многолетнюю программу поддержки. Новый подход нацелен на долгосрочную модернизацию хозяйств, повышение их конкурентоспособности и адаптацию к изменениям климата, передает rupor.md

Утвержденная правительством программа рассчитана на 2026–2030 годы. По словам заместителя генерального секретаря министерства Инны Бутучел, этот документ «знаменует переход от ежегодной модели, носящей преимущественно компенсационный характер, к многолетней структуре, ориентированной на инвестиции, эффективность и долгосрочное развитие».

Власти определили несколько приоритетных задач: модернизировать переработку, обновить технику, построить новые системы полива и склады, а также улучшить управление рисками при засухах и кризисах.

Кроме того, государство упростит доступ фермеров к удобрениям в условиях нестабильных цен и продолжит приводить местное законодательство в соответствие со стандартами Евросоюза. Это необходимо для того, чтобы молдавские продукты питания могли свободно экспортироваться на европейский рынок.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте