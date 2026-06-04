Правительство Молдовы меняет систему помощи фермерам.

Как сообщает профильное ведомство, республика отказывается от старой схемы ежегодных компенсаций и переходит на многолетнюю программу поддержки. Новый подход нацелен на долгосрочную модернизацию хозяйств, повышение их конкурентоспособности и адаптацию к изменениям климата, передает rupor.md

Утвержденная правительством программа рассчитана на 2026–2030 годы. По словам заместителя генерального секретаря министерства Инны Бутучел, этот документ «знаменует переход от ежегодной модели, носящей преимущественно компенсационный характер, к многолетней структуре, ориентированной на инвестиции, эффективность и долгосрочное развитие».

Власти определили несколько приоритетных задач: модернизировать переработку, обновить технику, построить новые системы полива и склады, а также улучшить управление рисками при засухах и кризисах.

Кроме того, государство упростит доступ фермеров к удобрениям в условиях нестабильных цен и продолжит приводить местное законодательство в соответствие со стандартами Евросоюза. Это необходимо для того, чтобы молдавские продукты питания могли свободно экспортироваться на европейский рынок.