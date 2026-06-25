Полиция: Фермеры пытаются заблокировать таможню Скулень и отказываются сотрудничать.

К пункту пропуска Скулень движется несколько единиц сельскохозяйственной техники. По данным полиции, участники протеста намерены заблокировать работу КПП.

В полиции заявили, что техника направляется к пункту пропуска по разным подъездным дорогам. По данным ведомства, организаторы протеста и водители техники не сотрудничают с правоохранителями, которые находятся на месте, передает rupor.md

Полицейские работают в районе пункта пропуска, чтобы сохранить общественный порядок, не допустить блокировки КПП и обеспечить движение транспорта.

Полиция призвала участников акции выполнять требования правоохранителей и других компетентных структур, а также избегать действий, которые могут нарушить дорожное движение или работу пункта пересечения границы.

Фермеры 24 июня начали протесты вдоль дорог в нескольких районах страны. Аграрии выражают недовольство, в том числе намерением властей повысить НДС с 8% до 20% на сельскохозяйственную продукцию и сельхозтехнику.