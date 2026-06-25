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25 Июня 2026, 13:11
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Фермеры заблокировали четыре контрольно-пропускных пункта и ряд трасс

Из-за акций протеста, организованных фермерами, временно приостановлено движение транспорта через пограничные посты Леушены, Скуляны, Тудора и Паланка.

Фермеры заблокировали четыре контрольно-пропускных пункта и ряд трасс.
Фермеры заблокировали четыре контрольно-пропускных пункта и ряд трасс.

В настоящее время проезд в направлении этих пунктов пропуска невозможен. На месте находятся компетентные органы, которые обеспечивают общественный порядок и регулируют дорожное движение.

Протестующие фермеры также заблокировали движение транспорта на ряде трасс.

В Резинском районе, на трассе R20 вблизи населенного пункта Бушэука, движение было заблокировано до 12:44.

В Хынчештском районе, на трассе M1, на 7-м километре в зоне КПП Леушены–Албица, движение остается заблокированным. Проезд разрешен только транспортным средствам, перевозящим больных людей и детей.

В Унгенском районе, в зоне КПП Скуляны, движение также заблокировано. Полицейские ведут переговоры с организаторами протеста для разблокирования трассы.

В Криулянах, на национальной трассе M1 Кишинев–Дубоссары, движение было заблокировано до 13:20.

В районе Штефан-Водэ, на трассе R30 в зоне пункта пропуска Тудора–Паланка, движение заблокировано с 13:15.

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