Повторная экспертиза выявила следы ожогов на теле Людмилы Вартик.

Адвокаты матери и сестры Людмилы Вартик заявили, что повторная судебно-медицинская экспертиза по делу воспитательницы выявила больше повреждений, чем было указано в первом заключении.

Экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате множественных травм, полученных при падении с высоты. При этом, по их словам, эксперты не смогли установить, было ли это самоубийство, несчастный случай или к смерти причастно другое лицо, пишет stiri.md

Как сообщили адвокаты в публикации в социальных сетях, до настоящего момента они не могли представить выводы экспертизы из-за ограничений на доступ к документу.

По их словам, следователь разрешил лишь ознакомиться с заключением, но запретил его фотографировать, что, по мнению защиты, существенно затрудняет анализ документа объемом около 60 страниц, содержащего специализированную медицинскую терминологию.

«Такой подход является явной формой давления на адвокатов и нарушает право на эффективный доступ к правосудию», — говорится в опубликованном сообщении.

Адвокаты также сообщили, что намерены продолжить ознакомление с заключением экспертов — в зависимости от возможности, предоставленной следователем. В этот же день запланировано изучение сообщений из телефона Людмилы Вартик. По словам представителей семьи, распечатка переписки занимает около 150 страниц формата А4 со скриншотами, однако фотографировать материалы также запрещено — разрешено только ознакомиться с ними.

В связи с этим адвокаты представили предварительные выводы, сделанные на основании изученного экспертного заключения.

По их словам, комиссия экспертов выявила больше телесных повреждений, чем было указано в первоначальном заключении. В частности, речь идет о множественных закрытых переломах и повреждениях, характерных для ожогов, которые, как утверждают адвокаты, Людмила Вартик получила в период с 2024 по 2025 год. При каких обстоятельствах возникли эти повреждения, предстоит установить следствию.

Кроме того, адвокаты заявляют, что экспертиза единогласно пришла к выводу: смерть Людмилы Вартик наступила в результате крайне тяжелой сочетанной травмы, полученной при ударе о твердую поверхность после падения с высоты. По их словам, все повреждения были несовместимы с жизнью, а смерть наступила практически мгновенно.

Что касается механизма получения травм, адвокаты утверждают, что эксперты пришли к выводу: потерпевшая приземлилась в вертикальном положении, первоначальный удар пришелся на нижние конечности, преимущественно на правую ногу, после чего произошло вторичное падение на правую сторону тела.

Они также заявили, что отсутствие следов крови на месте трагедии объясняется множественными закрытыми травмами и внутренними кровоизлияниями.

По словам адвокатов, эксперты исключили версию о том, что Людмила Вартик была мертва еще до падения. При этом специалисты не смогли определить, было ли это самоубийство, несчастный случай или потерпевшую столкнул либо сбросил другой человек. По их мнению, эти обстоятельства должны быть установлены в ходе дальнейшего расследования.

Напомним, 15 июля Генеральная прокуратура сообщила о завершении повторной судебно-медицинской экспертизы по делу Людмилы Вартик, отметив, что она в целом подтверждает выводы первой экспертизы, согласно которым смерть наступила вследствие травм, полученных при падении с высоты.

В ведомстве уточнили, что заключение также содержит ответы на дополнительные вопросы, поставленные в ходе расследования, однако его содержание не может быть обнародовано из-за конфиденциального характера уголовного производства.

Уголовное дело расследуется по статье о домашнем насилии, повлекшем доведение до самоубийства. Муж воспитательницы, Думитру Вартик, являющийся единственным обвиняемым по делу, свою вину не признает.