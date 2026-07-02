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noi.md logonoi
2 Июля 2026, 19:56
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Поверхности аэропорта в Кишинёве нагрелись почти до 60 °C

В связи с экстремальными температурами бригады Кишиневского международного аэропорта «Евгений Дога» осуществляют операции по охлаждению взлетно-посадочных полос аэропорта, а также прилегающих к терминалу зон.

Поверхности аэропорта в Кишинёве нагрелись почти до 60 °C.
Поверхности аэропорта в Кишинёве нагрелись почти до 60 °C.

По словам представителей аэропорта, асфальт и аэропортовые поверхности нагреваются гораздо сильнее, чем показывают официальные показания термометров. До начала полива водой температура этих поверхностей достигала примерно 59 °C, передает noi.md

После действий оперативных бригад температура была снижена до 44 °C, что способствует уменьшению эффекта перегрева в зонах с интенсивным движением и непрерывной деятельностью.

Эти меры принимаются как для защиты аэропортовой инфраструктуры, так и для повышения комфорта пассажиров, посетителей и сотрудников, которые ежедневно работают под палящим солнцем.

Представители аэропорта выразили благодарность оперативным, техническим и наземным службам, службе безопасности, аэропортовым пожарным и всем сотрудникам, задействованным в повседневной работе на платформах аэропорта, где ощущаемая температура значительно превышает прогнозируемые значения.

Поверхности аэропорта в Кишинёве нагрелись почти до 60 °C

Поверхности аэропорта в Кишинёве нагрелись почти до 60 °C

Поверхности аэропорта в Кишинёве нагрелись почти до 60 °C

Поверхности аэропорта в Кишинёве нагрелись почти до 60 °C

Источник
noi.md logonoi
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