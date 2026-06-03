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noi.md logonoi
3 Июня 2026, 14:01
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В багаже ​​иностранки в аэропорту обнаружены незадекларированные мобильные телефоны

Сотрудники Таможенной службы аэропорта обнаружили незадекларированные мобильные телефоны стоимостью более 50 000 леев.

В багаже ​​иностранки в аэропорту обнаружены незадекларированные мобильные телефоны.
В багаже ​​иностранки в аэропорту обнаружены незадекларированные мобильные телефоны.

Случай был зафиксирован во время проверки багажа пассажиров, прибывающих в страну по маршруту Стамбул — Кишинёв, передает noi.md

Хотя одна из путешественниц выбрала зеленую полосу контроля «ничего не декларировать», контроль багажа выявил обратное.

В ее чемодане были обнаружены два современных мобильных телефона общей стоимостью более 50 000 леев, которые женщина была обязана задекларировать во время таможенного контроля. По делу проходит 37-летняя гражданка США. 

Товары были изъяты и подлежат конфискации, а лицу грозят санкции в соответствии с положениями статьи 43¹ и статьи 287, пункт (10) Кодекса о нарушениях. 

Таможенная служба напоминает, что товары в личном багаже путешественников не подлежат декларированию только в том случае, если они не ввозятся в коммерческих целях и их реальная стоимость не превышает 300 евро/человек при наземном транспорте или 430 евро/человек при воздушном и морском транспорте. В других случаях декларирование и, при необходимости, уплата импортных пошлин являются обязательными.

Источник
noi.md logonoi
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