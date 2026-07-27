27 Июля 2026, 13:54
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Пострадавший в результате ДТП в Бельцах ребёнок находится в тяжелом состоянии
Пятилетний ребенок, которого в воскресенье вечером, 26 июля, сбил автомобиль в муниципии Бельцы, госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Информацию подтвердила пресс-секретарь Бельцкой клинической больницы Андрея Галич.
При этом Андрея Галич уточнила, что несовершеннолетний находится в тяжелом, но стабильном состоянии, пишет rupor.md
Напомним, за рулем автомобиля Nissan Qashqai находился 21-летний молодой человек. Он сбил ребенка, когда тот переходил проезжую часть в неположенном месте.
Водитель находился в трезвом состоянии.