Пострадавший в результате ДТП в Бельцах ребёнок находится в тяжелом состоянии.

Пятилетний ребенок, которого в воскресенье вечером, 26 июля, сбил автомобиль в муниципии Бельцы, госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Информацию подтвердила пресс-секретарь Бельцкой клинической больницы Андрея Галич.

При этом Андрея Галич уточнила, что несовершеннолетний находится в тяжелом, но стабильном состоянии, пишет rupor.md

Напомним, за рулем автомобиля Nissan Qashqai находился 21-летний молодой человек. Он сбил ребенка, когда тот переходил проезжую часть в неположенном месте.

Водитель находился в трезвом состоянии.