Почти 70% поступивших звонков в службу 112 за последнюю неделю были экстренными
Служба экстренных вызовов 112 за период с 8 по 14 июня 2026 года зарегистрировала 47 478 звонков, что в среднем составляет 6 782 обращения в сутки.
Около 70% из них были классифицированы как реальные чрезвычайные ситуации, требующие вмешательства экстренных служб, передает radiochisinau.md
Максимальное количество обращений за 24 часа составило 7 223 звонка.
Большинство вызовов — 62,43% — пришлось на медицинские экстренные случаи. Речь шла об острых заболеваниях, травмах, несчастных случаях, ухудшении самочувствия и акушерских неотложных состояниях.
На втором месте оказались вызовы полиции — 34,61% от общего числа. Они касались нарушений общественного порядка, конфликтов, нападений, имущественных преступлений, попыток мошенничества и дорожно-транспортных происшествий.
Ещё 2,89% обращений потребовали вмешательства пожарных и спасателей — в случаях пожаров, поисково-спасательных операций и других чрезвычайных ситуаций.
В службе 112 отмечают, что рост количества звонков в отдельные дни был связан, в том числе, с неблагоприятными погодными и гидрологическими условиями, а также с периодом школьных каникул и повышенной активностью граждан на открытом воздухе.
Все обращения были оперативно обработаны и переданы соответствующим экстренным службам. Ведомство напоминает, что номер 112 следует использовать исключительно в ситуациях, угрожающих жизни, здоровью, имуществу или общественной безопасности.