Почти 70% поступивших звонков в службу 112 за последнюю неделю были экстренными.

Около 70% из них были классифицированы как реальные чрезвычайные ситуации, требующие вмешательства экстренных служб, передает radiochisinau.md

Максимальное количество обращений за 24 часа составило 7 223 звонка.

Большинство вызовов — 62,43% — пришлось на медицинские экстренные случаи. Речь шла об острых заболеваниях, травмах, несчастных случаях, ухудшении самочувствия и акушерских неотложных состояниях.

На втором месте оказались вызовы полиции — 34,61% от общего числа. Они касались нарушений общественного порядка, конфликтов, нападений, имущественных преступлений, попыток мошенничества и дорожно-транспортных происшествий.

Ещё 2,89% обращений потребовали вмешательства пожарных и спасателей — в случаях пожаров, поисково-спасательных операций и других чрезвычайных ситуаций.

В службе 112 отмечают, что рост количества звонков в отдельные дни был связан, в том числе, с неблагоприятными погодными и гидрологическими условиями, а также с периодом школьных каникул и повышенной активностью граждан на открытом воздухе.

Все обращения были оперативно обработаны и переданы соответствующим экстренным службам. Ведомство напоминает, что номер 112 следует использовать исключительно в ситуациях, угрожающих жизни, здоровью, имуществу или общественной безопасности.