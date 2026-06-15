theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
radiochisinau.md logoradiochisinau
15 Июня 2026, 23:34
15
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Почти 70% поступивших звонков в службу 112 за последнюю неделю были экстренными

Служба экстренных вызовов 112 за период с 8 по 14 июня 2026 года зарегистрировала 47 478 звонков, что в среднем составляет 6 782 обращения в сутки.

Почти 70% поступивших звонков в службу 112 за последнюю неделю были экстренными.
Почти 70% поступивших звонков в службу 112 за последнюю неделю были экстренными.

Около 70% из них были классифицированы как реальные чрезвычайные ситуации, требующие вмешательства экстренных служб, передает radiochisinau.md

Максимальное количество обращений за 24 часа составило 7 223 звонка.

Большинство вызовов — 62,43% — пришлось на медицинские экстренные случаи. Речь шла об острых заболеваниях, травмах, несчастных случаях, ухудшении самочувствия и акушерских неотложных состояниях.

На втором месте оказались вызовы полиции — 34,61% от общего числа. Они касались нарушений общественного порядка, конфликтов, нападений, имущественных преступлений, попыток мошенничества и дорожно-транспортных происшествий.

Ещё 2,89% обращений потребовали вмешательства пожарных и спасателей — в случаях пожаров, поисково-спасательных операций и других чрезвычайных ситуаций.

В службе 112 отмечают, что рост количества звонков в отдельные дни был связан, в том числе, с неблагоприятными погодными и гидрологическими условиями, а также с периодом школьных каникул и повышенной активностью граждан на открытом воздухе.

Все обращения были оперативно обработаны и переданы соответствующим экстренным службам. Ведомство напоминает, что номер 112 следует использовать исключительно в ситуациях, угрожающих жизни, здоровью, имуществу или общественной безопасности.

Источник
radiochisinau.md logoradiochisinau
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте