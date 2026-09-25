25 Сентября 2026, 09:39
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Поставщик тепла в Глодянах запросил повышение тарифа на 72%.
Поставщик тепла в Глодянах запросил повышение тарифа на 72% - 4567 леев за Гкал
Муниципальное предприятие «Коммунальные услуги Глодян» обратилось в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбой утвердить тариф на тепловую энергию для потребителей в размере 4 567 леев за Гкал.
Таким образом, тариф может вырасти примерно на 72,4% по сравнению с действующим уровнем в 2 648 леев за Гкал, сообщает bani.md
На этой неделе о повышении тарифов также попросили Termoelectrica, обслуживающая потребителей в Кишиневе, и CET-Nord, работающая в Бельцах. Компании объяснили необходимость повышения ростом стоимости природного газа.