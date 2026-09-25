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tv8.md logotv8
25 Сентября 2026, 11:01
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НАРЭ предложило новые тарифы на тепло: Кишинев — 3 277, Бельцы — 3 374

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) частично удовлетворило запросы Termoelectrica и CET-Nord на повышение тарифов на тепловую энергию. Проекты решений будут рассмотрены на заседании 28 сентября.

НАРЭ предложило новые тарифы на тепло: Кишинев — 3 277, Бельцы — 3 374.
НАРЭ предложило новые тарифы на тепло: Кишинев — 3 277, Бельцы — 3 374.

Для потребителей в Кишиневе НАРЭ предлагает установить тариф на уровне 3 277 леев за Гкал. При этом Termoelectrica запрашивала 3 689 леев за Гкал, сообщает tv8.md

В Бельцах предлагаемый тариф составит 3 374 лея за Гкал. CET-Nord просила установить цену в размере 4 313 леев.

Аналогичная корректировка предусмотрена для Глодян. НАРЭ предлагает тариф 4 322 лея за Гкал вместо 4 567 леев, которые запрашивало местное предприятие «Коммунальные услуги Глодян».

Таким образом, регулятор предлагает повысить тарифы, но установить их ниже уровней, которые запрашивали поставщики.

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Источник
tv8.md logotv8
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